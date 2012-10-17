Московский "Спартак" проиграл "Авангарду" в матче чемпионата КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Омске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным "Авангардом" и столичным "Спартаком". Победу со счетом 5:3 одержали хозяева льда.

В первом периоде преимуществом владел "Авангард". На 9-й минуте игры счет был открыт - отличился Антон Белов, сообщает "Р-Спорт".

Вторая двадцатиминутка развивалась совсем по другому сценарию - инициативу захватил "Спартак". "Красно-белые" сумели дважды поразить ворота омских "ястребов" и сравняли счет в матче - в начале второго периода шайбу в ворота спартаковцев забросил Александр Пережогин.

В заключительном отрезке игры "Авангард" сумел навязать свою игру и вернул себе преимущество в две шайбы. Сидоренко заменил вратаря на шестого полевого игрока, но все, чего удалось добиться вшестером спартаковцам - пропустить гол в пустые ворота. Но, все-таки, за одну секунду до конца игры "красно-белые" смогли отличиться и установили окончательный счет в поединке - 5:3.

"Спартак" проигрывает и продолжает неудачную серию игр, которая на данный момент составляет четыре поражения подряд. Подопечные Сидоренко занимают одиннадцатое место в Западной конференции. Следующий матч им предстоит провести 21 октября дома против челябинского "Трактора".