Фото: sport.mos.ru

Сборная Москвы выиграла бронзовые медали чемпионата России по дзюдо, который прошел в Кемерово. По итогам соревнований была сформирована национальная сборная страны.

Сборная столицы в поединке за третье место одолела команду Приволжья со счетом 9:5, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Отличились москвичи и в индивидуальных соревнованиях, где столичным дзюдоистам удалось завоевать девять медалей различного достоинства. Золото выиграли Анастасия Белоиванова и Люсинэ Авакян, представляющий СДЮСШОР №9, серебро досталось Сергею Кесаеву и Юлии Рыжовой из УОР №1, а третьи места сумели занять Олег Хорпяков, Сергей Николаев из ЦО "Самбо-70", Алексей Шкоров из ДЮСШ-114 и Ольга Гагарина из МГФСО.

Отметим, что главный российский турнир по дзюдо впервые прошел в Кемерово. Соревнования собрали более четырехсот участников из разных уголков страны.