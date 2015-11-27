На борту самолета Москва – Иркутск умерла пассажирка

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

На борту самолета А319, летевшего из Москвы в Иркутск, скончалась пожилая женщина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

90-летняя пассажирка летела домой в сопровождении дочери из московского аэропорта Домодедово. Как установили врачи, смерть наступила во сне.

Напомним, на борту рейса Токио – Париж, несмотря на вынужденную посадку в Шереметьеве, скончалась гражданка Франции. Во время полета стало плохо 33-летней француженке. Командир воздушного судна запросил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Однако спасти молодую женщину не удалось – когда врачи поднялись на борт самолета, женщина уже не подавала признаков жизни.

Гражданка Франции летела вместе с родителями, которые после произошедшего отказались продолжать полет и остались в Москве.