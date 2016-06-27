В подъезде жилого дома на Дмитровском шоссе обвалился подвесной потолок

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В подъезде жилой новостройки на Дмитровском шоссе обвалился отделочный материал на потолке, сообщили m24.ru в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.

По словам собеседника портала, сам дом целый, пострадавших нет. Обрушился лишь подвесной потолок из-за плохой отделки при проведении строительных работ.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в доме обрушился потолок. Выйдя из своих квартир, люди обнаружили горы остатков строительных материалов. А площадь обрушения составила 80–100 квадратных метров.

Однако в МЧС сообщили, что данная информация не соответствует действительности.