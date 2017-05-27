Странная наклонная полоса появилась в небе над Москвой

Фото: Александр Санжиев/Вести ФМ

Резкая дымовая наклонная полоса появилась в небе над Северо-Западным округом столицы. Об этом m24.ru сообщил корреспондент радиостанции "Вести ФМ" Александр Санжиев.

"Я вышел из спортклуба на улице Свободы и увидел в небе широкую полосу дыма примерно над Красногорском. Такое ощущение, что какой-то летательный аппарат сорвался в штопор. Из-за того что в спортзале очень шумно, я не мог услышать грохот. Однако позже уже на улице были слышны звуки авиации. Спустя 10 минут полоса в небе развелась. Что это было жители района так и не поняли", – рассказал Александр.