Снегоходы с девятью россиянами провалились под лед на Шпицбергене

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Снегоходы с девятью россиянами провалились под лед на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Норвежского координационного спасательного центра.

Спасательные вертолеты подняли из воды шесть человек, четверых госпитализировали. Еще двое россиян сейчас находятся на борту корабля норвежской береговой охраны "Свальбар".

По предварительным данным, состояние еще троих человек не вызывает опасений. Спасательная операция продолжается.