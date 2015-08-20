Ученый выпал из окна 13-го этажа здания РАН в Москве

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Сотрудник РАН выпал из окна одного из корпусов здания академии на севере Москвы. Мужчина разбился насмерть. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

58-летний Анатолий Грушевский упал с высоты 13-го этажа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Коллеги и близкие отказываются верить в то, что ученный покончил жизнь самоубийством, предполагая, что мог произойти несчастный случай.

"Анатолий Грушевский был добрейшим очаровательным человеком, который никогда не впадал в уныние. Отличный специалист, вежливый, безотказный. Все у него было нормально. Любимая супруга, дочка, двое внуков. Скорее всего, это несчастный случай. Окна в нашем старинном здании большие, а подоконники низкие. Кто знает, может, голова закружилась", – приводит издание слова замдиректора ВИНИТИ РАН по научной работе Виктора Быкова.

Тело упавшего человека обнаружил мужчина, который рядом поливал газон. В Следственном комитете сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

В здании, где произошло ЧП, располагается Всероссийский институт научной и технической информации РАН. Грушевский по роду деятельности занимался проблемами климатологии. Работал в институте с 1985 года.