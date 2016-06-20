Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня 2016, 09:53

Происшествия

На место трагедии в Карелии выехал глава департамента труда и соцзащиты

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

К месту трагедии в Карелии выехал руководитель департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Владимир Петросян, сообщает пресс-служба ведомства.

"Направлена правительственная делегация во главе с министром Правительства Москвы, руководителем Департамента для выяснения подробностей и причин произошедшего. Делегацию сопровождают родители, пожелавшие выехать к месту трагедии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что опознание тел погибших состоится 20 июня в Бюро судебно-медицинской экспертизы в Москве. Остальных детей, принимавших участие в турпоходе на Сямозере, сегодня ночью доставят спецбортом МЧС в Москву и передадут родителям.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели детей в оздоровительном лагере в Карелии. В рамках уголовного дела следователи задержали пятеро подозреваемых.

По данным следствия, участники детского лагеря "Парк–Отель Сямозеро" попали в шторм во время катания на лодках по озеру. На трех судах находились 47 детей и четверо взрослых инструкторов. Из-за шторма лодки перевернулись и затонули – 14 школьников погибли. Список погибших размещен на сайте департамента труда и соцзащиты населения города Москвы.

Ссылки по теме


Сюжет: ЧП на Сямозере в Карелии
ЧП трагедия Владимир Петросян социальная сфера Карелия семейная и молодёжная политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика