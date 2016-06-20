На место трагедии в Карелии выехал глава департамента труда и соцзащиты

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

К месту трагедии в Карелии выехал руководитель департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Владимир Петросян, сообщает пресс-служба ведомства.

"Направлена правительственная делегация во главе с министром Правительства Москвы, руководителем Департамента для выяснения подробностей и причин произошедшего. Делегацию сопровождают родители, пожелавшие выехать к месту трагедии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что опознание тел погибших состоится 20 июня в Бюро судебно-медицинской экспертизы в Москве. Остальных детей, принимавших участие в турпоходе на Сямозере, сегодня ночью доставят спецбортом МЧС в Москву и передадут родителям.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели детей в оздоровительном лагере в Карелии. В рамках уголовного дела следователи задержали пятеро подозреваемых.

По данным следствия, участники детского лагеря "Парк–Отель Сямозеро" попали в шторм во время катания на лодках по озеру. На трех судах находились 47 детей и четверо взрослых инструкторов. Из-за шторма лодки перевернулись и затонули – 14 школьников погибли. Список погибших размещен на сайте департамента труда и соцзащиты населения города Москвы.