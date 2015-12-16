На Камчатке вертолет совершил жесткую посадку, пострадали семь человек

Фото: ТАСС

На Камчатке вертолет одной из местных авиалиний совершил жесткую посадку, не менее семи человек пострадали, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на региональный главк МЧС.

Инцидент произошло в среду днем в 77 километрах от села Соболево Соболевского района. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" перевозил дежурную смену газовой компании. На борту находились 22 человека. Семь человек в результате жесткой посадки пострадали.

В Соболевский район готовится вылететь воздушное судно МЧС России со спасателями на борту, в район происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники Соболевского пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи районной больницы. К вылету из Петропавловска-Камчатского готовится вертолет Ми-8 региональной поисково-спасательной базы.

Всего к работам привлечены 52 человека, в распоряжении которых 11 единиц техники, из них от МЧС России 27 человек и 4 единицы техники.