Управа Ярославского района столицы опровергла сообщение о падении лифта

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В управе района Ярославский опровергли сообщение о падении лифта в доме на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Как отмечают в управе, данная информация не соответствует действительности. В доме на улице Палехская,15 женщина застряла в лифте между пятым и шестым этажами в 13:10. Она вызвала диспетчера тревожной кнопке и тот в свою очередь вызвал сотрудника обслуживающей организации по лифтам.

Лифт подняли на девятый этаж, освободив женщину уже в 13:35. "Никаких поломок и срывов лифта не было, просто обычное застревание", – говорится в сообщении.

Ранее m24.ru сообщало, что в девятиэтажном жилом доме на северо-востоке столицы упал лифт. В момент падения в лифте находилась женщина. Женщину в состоянии шока извлекли из лифта и передали медикам.

Напомним, в январе текущего года в одном из корпусов "Алых парусов" прорвало пол лифта, в результате в шахту с высоты седьмого этажа провалилась Ирина Володина – дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. От полученных травм 36-летняя женщина скончалась на месте.

После трагедии в ЖК "Алые паруса" московские лифты проверяют специалисты Мосжилинспекции, Ростехнадзора и сотрудники прокуратуры. Согласно планам ведомств, проверку пройдет большинство подъемников столицы.