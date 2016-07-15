Двое россиян числятся пропавшими без вести после трагедии в Ницце

Фото: АР/Claude Paris

Двое граждан России считаются пропавшими без вести после ЧП в Ницце, говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Сейчас генеральное консульство России в Марселе в контакте с властями и родственниками потерпевших продолжает проверять приведенные сведения и выяснять судьбу российских граждан.

Среди погибших, по свидетельствам очевидцев, могут оказаться гражданка России Виктория Александровна Савченко (1995 года рождения) и российская соотечественница Наталья Отто.

Гражданки России Полина Андреевна Серебрянникова (1995 года рождения) и Галина Васильевна Соколова (1956 года рождения) с травмами находятся в госпиталях Монако и Ниццы.

У посольства Франции образовался стихийный мемориал

14 июля во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. В этот день в Ницце большое количество людей собралось смотреть салют на Английской набережной. Тогда местный житель на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей.

Мужчина был застрелен полицией. Всего при нападении на людей в Ницце погибли 84 человека, сотни пострадали.