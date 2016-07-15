Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля 2016, 19:12

Происшествия

Двое россиян числятся пропавшими без вести после трагедии в Ницце

Фото: АР/Claude Paris

Двое граждан России считаются пропавшими без вести после ЧП в Ницце, говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Сейчас генеральное консульство России в Марселе в контакте с властями и родственниками потерпевших продолжает проверять приведенные сведения и выяснять судьбу российских граждан.

Среди погибших, по свидетельствам очевидцев, могут оказаться гражданка России Виктория Александровна Савченко (1995 года рождения) и российская соотечественница Наталья Отто.

Гражданки России Полина Андреевна Серебрянникова (1995 года рождения) и Галина Васильевна Соколова (1956 года рождения) с травмами находятся в госпиталях Монако и Ниццы.

У посольства Франции образовался стихийный мемориал

14 июля во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. В этот день в Ницце большое количество людей собралось смотреть салют на Английской набережной. Тогда местный житель на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей.

Мужчина был застрелен полицией. Всего при нападении на людей в Ницце погибли 84 человека, сотни пострадали.

Ссылки по теме


Сайты по теме


Сюжет: Трагедия в Ницце
ЧП МИД РФ жертвы Ницца пропавшие без вести жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика