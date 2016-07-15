Форма поиска по сайту

15 июля 2016, 03:27

Происшествия

Около 80 человек погибли в результате ЧП в Ницце

Грузовик въехал в толпу отдыхающих в Ницце

В курортном городе Ницца на Лазурном берегу Франции грузовик въехал в толпу людей, более 70 человек погибли, сотни ранены, передает телеканал "Москва 24".

В четверг вечером неизвестный на белом грузовике врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной. В этот день в городе отмечался Национальный праздник 14 июля - день взятия Бастилии. По данным СМИ, машина проделала в толпе путь в два километра. По данным властей, погибли около 80 человек. Водитель был застрелен полицией.

Подробности с места событий в прямом эфире телеканала "Москва 24"

В городе после трагедии, как сообщили многочисленные свидетели, "возникла сильнейшая паника". Есть неофициальные сведения от полицейских, что в ходе теракта "погибли целые семьи".

В настоящее время в район происшествия стянуты большие силы полиции, прибыло множество машин скорой помощи. На данный момент выясняется, был ли террорист один или с сообщниками. Теракт произошел в центральной части города, рядом со знаменитыми гостиницами "Негреско" и "Мередьен".

Генконсульство России во французском Марселе проверяет, нет ли россиян среди пострадавших в результате наезда грузовика на толпу людей в Ницце.

Сюжет: Трагедия в Ницце
