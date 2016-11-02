Форма поиска по сайту

02 ноября 2016, 05:37

Происшествия

Ребенка насмерть придавило бревном в Подмосковье

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело после гибели ребенка в Пушкинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне в лесополосе около поселка Акулово. Мальчик пошел на прогулку вместе со своими друзьями, полез на кучу бревен, которые под его весом покатились и придавили ребенка.

Врачи скорой помощи, приехавшие на место ЧП, констатировали смерть подростка. В настоящее время следователи проводят проверку по факту гибели пятиклассника.

