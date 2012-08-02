Читатель M24 сообщает об эвакуации из ТЦ "Город" в Лефортово

Наш читатель Алексей сообщает об эвакуации людей из торгового центра "Город", расположенного по адресу: ш. Энтузиастов, д.12, к.2

Предположительно, эвакуация началась в связи с сообщением о заложенной бомбе. Об этом написали 5 пользователей Twitter.

На место происшествия прибыла полиция и МЧС. Сообщение о заложенной бомбе не подтвердилось.

За сегодняшний день это уже второе сообщение с угрозой взрыва.

В прошлом году в Москве было зафиксировано более трехсот сообщений о минировании в полицию.

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