Курс евро превысил отметку в 45 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На грядущие выходные Центробанк установил курс евро на уровне 45,18 рублей. Валюта подорожала на 19 копеек по сравнению с 29 ноября. Курс евро на пятницу составляет 44,99 рублей.

Также возрос курс американской валюты. Доллар вырос на 6 копеек 33,19 рублей. Сегодня курс доллара установлен на уровне 33,13 рублей.

Напомним, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже достиг 45 рублей еще 27 ноября. Такой отметки единая европейская валюта достигла впервые с декабря 2009 года.