29 ноября 2013, 14:40

Экономика

Курс евро превысил отметку в 45 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На грядущие выходные Центробанк установил курс евро на уровне 45,18 рублей. Валюта подорожала на 19 копеек по сравнению с 29 ноября. Курс евро на пятницу составляет 44,99 рублей.

Также возрос курс американской валюты. Доллар вырос на 6 копеек 33,19 рублей. Сегодня курс доллара установлен на уровне 33,13 рублей.

Напомним, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже достиг 45 рублей еще 27 ноября. Такой отметки единая европейская валюта достигла впервые с декабря 2009 года.

Мнение эксперта

Скорее всего, рубль будет падать и скорость падения будет зависеть от объема интервенции и желания Центробанка удержать его на месте.
Рубль зависит только от цен на нефть, а цены на нефть планомерно идут вниз.
Конечно, падение рубля скажется на ценах, в том числе потребительских. В России сейчас производится только нефть и газ, все остальное импортное. Цены импорта будут расти.

Солодков Василий Михайлович
Кандидат экономических наук, профессор, директор Банковского института НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой банковского дела факультета экономики НИУ ВШЭ

