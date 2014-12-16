Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

16 декабря 2014, 14:47

Официальный курс доллара вырос почти на три рубля, евро - на 4,5 рубля

Центробанк Эльвира Набиуллина ключевые ставки

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Официальный курс доллара на 17 декабря поднялся на 2,8 рубля до 61,1 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Евро вырос на 4,5 рубля – до 76,1 рубля.

В ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Ссылки по теме

Добавим, что ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Валютная биржа отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост, к моменту объявления официального курса они поднимались до 74 и 91 рубля соответственно.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля дает шанс российскому производителю. При этом она отметила, что ослабление курса рубля происходит под воздействием снижения цены на нефть и ограничения российских банков в доступе к международным рынкам.

Сайты по теме

Сюжет: Изменение курсов валют

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать