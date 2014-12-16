Официальный курс доллара вырос почти на три рубля, евро - на 4,5 рубля

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Официальный курс доллара на 17 декабря поднялся на 2,8 рубля до 61,1 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Евро вырос на 4,5 рубля – до 76,1 рубля.

В ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Добавим, что ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Валютная биржа отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост, к моменту объявления официального курса они поднимались до 74 и 91 рубля соответственно.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля дает шанс российскому производителю. При этом она отметила, что ослабление курса рубля происходит под воздействием снижения цены на нефть и ограничения российских банков в доступе к международным рынкам.