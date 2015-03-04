Национальная платежная система представила свой логотип

Фото: nspk.ru
Национальная система платежных карт (НСПК) представила свой фирменный логотип. Им стала стилизованная звезда из пяти красных прямоугольников, напоминающих банковские карты.
Лого размещен на сайте nspk.ru. В настоящее время помимо логотипа и объявления о скором открытии новой версии сайта по указанному веб-адресу ничего нет.
По данным СМИ, именно этот логотип вскоре может появиться на всех эмитируемых российских банковских картах. Как следует из реестра Роспатента, знак регистрируется в том числе и по 36-му классу Международной классификации товаров и услуг, в который входит "выпуск и обслуживание банковских карт", а также "удаленное банковское обслуживание".
В ноябре прошлого года глава НСПК Владимир Комлев заявил о планах компании по разработке собственного бренда. Он говорил, что это должно быть "понятное русское название, которое бы адекватно воспринималось во всем мире".
Ссылки по теме
- MasterCard присоединилась к национальной платежной системе России
- Visa присоединилась к Национальной системе платежных карт России
- Национальная платежная система заработает в РФ 15 декабря
Отметим, что похожий логотип используют испанский фонд Fondo Esperanza, предоставляющий микрофинансовую помощь индивидуальным предпринимателям, американская компания Renewable Funding, которая занимается финансированием проектов, связанных с выработкой экологически чистой энергии, а также российские банки SIAB и Всероссийский банк развития регионов.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что в планах НСПК не только выпуск своих карточек, но и международная экспансия. В апреле 2014 года было принято решение о создании национальной системы платежных карт. С ее помощью власти решили замкнуть процесс осуществления денежных переводов внутри России. Согласно новым правилам, операционные и платежные центры должны обязательно находиться на территории России.
Закон о создании НСПК подписал 5 мая 2014 года президент России Владимир Путин. Закон вступил в силу с 1 июля. НСПК – открытое акционерное общество, 100 процентов акций которого принадлежит Центробанку.
В начале года договор о сотрудничестве с Национальной системой платежных карт заключила компания MasterCard. Как отмечалось в релизе Центробанка, заключение этого договора позволяет приступить к поэтапному переводу внутрироссийских транзакций по картам MasterCard на процессинг в НСПК.
В феврале договор о сотрудничестве с НСПК заключила компания Visa. Стороны договорились "об оказании операционных услуг и услуг платежного клиринга по операциям внутри страны с использованием карт Visa процессинговым центром НСПК".