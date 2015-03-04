Национальная платежная система представила свой логотип

Фото: nspk.ru

Национальная система платежных карт (НСПК) представила свой фирменный логотип. Им стала стилизованная звезда из пяти красных прямоугольников, напоминающих банковские карты.

Лого размещен на сайте nspk.ru. В настоящее время помимо логотипа и объявления о скором открытии новой версии сайта по указанному веб-адресу ничего нет.

По данным СМИ, именно этот логотип вскоре может появиться на всех эмитируемых российских банковских картах. Как следует из реестра Роспатента, знак регистрируется в том числе и по 36-му классу Международной классификации товаров и услуг, в который входит "выпуск и обслуживание банковских карт", а также "удаленное банковское обслуживание".

В ноябре прошлого года глава НСПК Владимир Комлев заявил о планах компании по разработке собственного бренда. Он говорил, что это должно быть "понятное русское название, которое бы адекватно воспринималось во всем мире".

Отметим, что похожий логотип используют испанский фонд Fondo Esperanza, предоставляющий микрофинансовую помощь индивидуальным предпринимателям, американская компания Renewable Funding, которая занимается финансированием проектов, связанных с выработкой экологически чистой энергии, а также российские банки SIAB и Всероссийский банк развития регионов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что в планах НСПК не только выпуск своих карточек, но и международная экспансия. В апреле 2014 года было принято решение о создании национальной системы платежных карт. С ее помощью власти решили замкнуть процесс осуществления денежных переводов внутри России. Согласно новым правилам, операционные и платежные центры должны обязательно находиться на территории России.

Закон о создании НСПК подписал 5 мая 2014 года президент России Владимир Путин. Закон вступил в силу с 1 июля. НСПК – открытое акционерное общество, 100 процентов акций которого принадлежит Центробанку.

В начале года договор о сотрудничестве с Национальной системой платежных карт заключила компания MasterCard. Как отмечалось в релизе Центробанка, заключение этого договора позволяет приступить к поэтапному переводу внутрироссийских транзакций по картам MasterCard на процессинг в НСПК.

В феврале договор о сотрудничестве с НСПК заключила компания Visa. Стороны договорились "об оказании операционных услуг и услуг платежного клиринга по операциям внутри страны с использованием карт Visa процессинговым центром НСПК".