В столице пройдет встреча с автором портретов богемы СССР Плотниковым

В феврале в Центре фотографии имени братьев Люмьер состоятся встречи с интересными людьми. Мероприятия пройдут в рамках образовательной программы "PhotoСреда". Среди культовых фотографов-ведущих Сорин Александр, Валерий Плотников, Юрий Рост.

12 февраля состоится встреча "От фотографа до куратора"с участием фотографа и журналиста Сорина Александра, занимавшегося в мастерской исследователя фотографий Александра Лапина. Когда Сорин был фотокорреспондентом, его занимали проблемы российской провинции. Он объездил всю страну и работал в "горячих точках" - Чечне, Косово. Он стал организатором и куратором Центра документальной фотографии Fotodoc.

На встрече речь пойдет о фотографии и Fotodoc, как исследовании. Александр не открывает людям глаза, а только выясняет, что интересно ему самому про историю фотографии, про документальность и художественность, про журналистику и способ коммуникации.

Фотограф затронет вопрос о том, что мы живем во время "куратора" – фигуры гораздо более творческой и влиятельной, чем сам фотограф. Именно куратор определяет судьбу сделанных фотографий и направляет на поиски.

Стоимость билетов - 400 рублей.

Фото: lumiere.ru

15 февраля состоится встреча с фотографом Валерием Плотниковым "Жизнь, творчество и альбом нового Академика". Перед объективом Плотникова побывала вся отечественная творческая богема с 1960-х годов до наших дней. Среди его работ - знаменитые портреты Владимира Высоцкого, Лили Брик, Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой и многих других.

Недавно Плотникову присвоили звание академика Академии художеств. При этом Плотников не только фотографирует, но и режиссирует свои портреты. В арсенале этого удивительного человека множество захватывающих историй о съемках, которыми он поделится на встрече.

Речь пойдет, в частности, о его новом альбоме "О.К. дни № 7", включающий в себя более 320 персонажей, принадлежащих к российской и советской элите. Книга уже была презентована автором в Москве на выставке "Non Fiction 2013". Автор поделится идеей книги и подробно ознакомит гостей встречи с ней. На встрече можно будет приобрести книги Плотникова и получить его автограф.

Стоимость билетов — 600 рублей.

26 февраля пройдет встреча с журналистом, фотографом, писателем и актером Юрием Ростом, произведения которого - слияние журналистики и фотографии. На встрече будет презентована его новая книга "Групповой портрет на фоне мира" - это уникальное издание объемом 608 полос, включающее черно-белые портреты людей и цветные фотографии из разных уголков мира. Можно будет не только приобрести книгу, но и получить автограф автора.

Среди людей, которых фотографировал Рост : Раневская, Фрейндлих, Параджанов, Уланова, академик Лихачев и академик Сахаров, Горбачев.

Стоимость билета - 500 рублей.

Для посещения встреч необходима регистрация по почте.