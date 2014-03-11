Фотограф Татьяна Либерман расскажет о стиле и законах композиции

19 апреля в рамках программы "PhotoСреда" Центр фотографии имени братьев Люмьер проведет встречу с фотографом Татьяной Либерман. Она расскажет, что такое стиль, и как его обрести, как мешает обретению собственного стиля отсутствие анализа. Кроме того, Татьяна расскажет о законах восприятия и законах композиции.

Татьяна Либерман. Фото: Предоставлено организаторами

"Я воспроизвожу на фотографии игру своего воображения. Для меня мир воображения намного сильнее мира опыта и работы с материалом", - отмечает Либерман.

Татьяна окончила Московский Политехникум и Институт журналистского мастерства. С 1993 является членом Союза фотохудожников России, а позже — членом Международной Федерации художников-графиков.

С 2002 по 2006 год работала фоторедактором различных изданий. В 2007 году стала лауреатом конкурса "Серебряный венок". Преподавательскую деятельность начала в 1994 в Московском колледже имени Моссовета. В настоящее время преподает в школе имени Родченко. На счету Либерман более 10 персональных выставок.

Начало – в 13.00, стоимость билета - 350 рублей.