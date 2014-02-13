Власти Москвы закроют рынок в Царицыне из-за строительства ТПУ

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти с 15 февраля закроют продовольственный плодоовощной рынок в Царицыне для строительства ТПУ, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"В рамках создания ТПУ "Царицыно" предполагается создание современной инфраструктуры, которая объединит железнодорожную инфраструктуру, метрополитен, наземные виды транспорта для удобства перемещения пассажиров, а также благоустройство прилегающих территорий", - отмечается в сообщении.

Причем после завершения строительства рынок появится на прежнем месте. Это будет современный эко-рынок, обеспеченный беспрепятственным доступом для российских фермеров. "Это гарантирует реализацию качественных экологически-чистых продуктов и дополнительный контроль за качеством реализуемых продуктов и товаров", рассказали в метрополитене.

Кроме того, расположение нового рынка обеспечит беспрепятственный доступ желающих приобрести продукты питания и товары первой необходимости не затрудняя при этом перемещение пассажиров общественного транспорта.

Напомним, что рынок на Каспийской улице был организован столичным правительством в 1998 году и зарегистрирован как ГУП. В настоящее время рынок находится в собственности метрополитена.

Здание транспортно-пересадочного узла у метро "Царицино" планируется стилизовать под архитектуру музея-заповедника. Предполагается, что здание будет девятиэтажным с тремя подземными ярусами. Там организуют более 2 тысяч машино-мест.