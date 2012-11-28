Контрольный пакет акций ЦСКА приобрел миллиардер Махмудов

Фото: ИТАР-ТАСС

Основатель и президент Уральской горно-металлургической компании приобрел контрольный пакет акций московского футбольного клуба ЦСКА. Вырученные от продажи акций средства президент команды Евгений Гинер хочет направить на строительство стадиона.

"Махмудов с помощью своих структур стал обладателем контрольного пакета акций ЦСКА, купив их у разных структур, так или иначе связанных с нынешним президентом клуба Евгением Гинером, - сообщил "АиФ" источник, близкий к руководству команды. - Гинер остался миноритарным акционером. По некоторой информации, он владеет блокирующим пакетом акций".

По информации источника, решение Гинера продать контрольный пакет акций ЦСКА связано с большими расходами на строительство стадиона.

Смена руководства клуба может серьезно повлиять на состав команды. Новое руководство может принять решение избавиться от ряда футболистов, поэтому с действующими игроками пока не перезаключаются контракты.

Также по окончании сезона решится судьба главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

В руководстве команды отрицают продажу контрольного пакета акций клуба. "Я думаю, что нужно обращаться за соответствующими комментариями к тем, кто эти слухи распространяет", - сообщил "Интерфаксу" гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Отметим, что ЦСКА на данный момент возглавляет турнирную таблицу Российской футбольной премьер-лиги.