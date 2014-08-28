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Спорт

28 августа 2014, 20:51

ЦСКА и "Зенит" узнали соперников по групповому раунду Лиги чемпионов

ЦСКА футбол Лига чемпионов Зенит

Фото: ИТАР-ТАСС

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнали российские клубы ЦСКА и "Зенит".

Футболисты московского ЦСКА сыграют в группе Е с немецкой "Баварией", английским "Манчестер Сити" и итальянской "Ромой".

Петербургскую команду жребий определил в группу С. За выход в плей-офф подопечные Андре Виллаш-Боаша поспорят с португальской "Бенфикой", немецким "Байером" и французским "Монако".

Первые матчи группового турнира пройдут 16-17 сентября. Отметим, что ЦСКА также играл с "Баварией" и "Ман Сити" в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов и занял последнее место в группе.

Итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

Группа A: "Атлетико" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Олимпиакос" (Греция), "Мальме" (Швеция)

Группа B: "Реал" (Испания), "Базель" (Швейцария), "Ливерпуль" (Англия), "Лудогорец" (Болгария)

Группа C: "Бенфика" (Португалия), "Зенит" (Россия), "Байер" (Германия), "Монако" (Франция)

Группа D: "Арсенал" (Англия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Галатасарай" (Турция), "Андерлехт" (Бельгия)

Группа E: "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), ЦСКА (Россия), "Рома" (Италия)

Группа F: "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Аякс" (Голландия), АПОЭЛ (Кипр)

Группа G: "Челси" (Англия), "Шальке" (Германия), "Спортинг" (Португалия), "Марибор" (Словения)

Группа H: "Порту" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Атлетик" (Испания), БАТЭ (Белоруссия)

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