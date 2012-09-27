Московские армейцы уступили "Трактору" в матче чемпионата КХЛ

Павел Дацюк. Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные армейцы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ встречались с челябинским "Трактором". Победу в драматичном поединке одержали хозяева льда - 4:3.

В первом периоде команды обменялись голами. На точный бросок Олега Кваши челябинцы ответили шайбой Вячеслава Белова, сообщает "Р-Спорт".

Во второй двадцатиминутке шайб заброшено не было, а вот в заключительном отрезке игры команды порадовали поклонников по-настоящему яркой игрой.

Армейцы дважды выходили вперед, но соперник тут же отыгрывался. За минуту до конца основного времени встречи "Трактору" удалось выйти вперед - 4:3. Несмотря на то, что хоккеисты ЦСКА тут же ринулись отыгрываться, поразить ворота Гарнетта за оставшееся время им не удалось.

Следующий матч ЦСКА проведет 29 сентября в гостях против екатеринбургского "Автомобилиста".