Столичный ЦСКА избежал поражения в матче с "Уфой"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В 11-ом туре Российской футбольной Премьер-лиги столичный ЦСКА на выезде избежал поражения в матче с "Уфой" - 3:3.

Хозяева поля открыли счет в самом начале игры, когда Форбс удачно подкараулил отскок после подачи углового. Однако под занавес первого тайма "красно-синим" удалось выровнять положение - отличился Василий Березуцкий.

На старте второй половины игры уфимцы вновь вышли вперед благодаря голу Максима Семакина. Но спустя девять минут в ворота подопечных Игоря Колыванова был назначен пенальти, который реализовал Бибрас Натхо.

"Уфа" повела в счете еще раз на 87-й минуте, голом отметился Николай Сафрониди. Армейцы смогли уйти от поражения уже в компенсированное арбитром время, когда снова получили право на пенальти. К точке подошел Натхо и принес москвичам ничью.

После этого матча команда Леонида Слуцкого остается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на один балл. Однако у петербуржцев есть игра в запасе.