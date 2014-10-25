Форма поиска по сайту

25 октября 2014, 20:10

ЦСКА проиграл магнитогорскому "Металлургу" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московские армейцы потерпели поражение в домашнем поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дмитрия Квартальнова уступили магнитогорскому "Металлургу" - 1:2.

Счет был открыт уже на 5-й минуте встречи. Ян Муршак реализовал большинство, добив шайбу в сетку ворот "Металлурга" после броска Александра Радулова.

На 32-й минуте Данис Зарипов мощным выстрелом сравнял счет. Эта шайба также была забита при игре в неравных составах.

На 44-й минуте Евгений Тимкин получил шайбу на "синей линии" ЦСКА, протиснулся между двумя защитниками и хладнокровно реализовал свой шанс. Несмотря на отчаянные попытки "красно-синих" перевести игру в овертайм, больше голов в этой встрече забито не было. Итоговый результат - 2:1 в пользу "Магнитки".

Таким образом, армейцы с 52 очками остаются на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
ЦСКА КХЛ Металлург

