Чемпион мира по хоккею Алексей Морозов решил завершить карьеру

Двукратный чемпион мира по хоккею Алексей Морозов объявил о завершении карьеры. В прошлом сезоне в чемпионате КХЛ нападающий выступал за московский ЦСКА.
Алексей Морозов взял паузу и сегодня объявил о своем решении. При этом он заявил, что его решение обдуманное и правильное.
Напомним, ранее ЦСКА по собственной инициативе расторг контрактс 37-летним хоккеистом. Морозов взял паузу и сегодня объявил о своем решении.
Морозов перешел в ЦСКА из казанского "Ак Барса" в 2013 году, подписав с армейцами двухлетний контракт. В минувшем сезоне Морозов провел за "красно-синих" 42 матча, забросил 13 шайб и отдал 10 голевых передач.