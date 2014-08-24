Чемпион мира по хоккею Алексей Морозов решил завершить карьеру

Хоккеист Алексей Морозов объявил о завершении карьеры

Двукратный чемпион мира по хоккею Алексей Морозов объявил о завершении карьеры. В прошлом сезоне в чемпионате КХЛ нападающий выступал за московский ЦСКА.

Алексей Морозов взял паузу и сегодня объявил о своем решении. При этом он заявил, что его решение обдуманное и правильное.

Напомним, ранее ЦСКА по собственной инициативе расторг контрактс 37-летним хоккеистом. Морозов взял паузу и сегодня объявил о своем решении.