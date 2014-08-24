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Спорт

24 августа 2014, 18:06

Чемпион мира по хоккею Алексей Морозов решил завершить карьеру

ЦСКА хоккеисты завершение карьеры Алексей Морозов

Хоккеист Алексей Морозов объявил о завершении карьеры

Двукратный чемпион мира по хоккею Алексей Морозов объявил о завершении карьеры. В прошлом сезоне в чемпионате КХЛ нападающий выступал за московский ЦСКА.

Алексей Морозов взял паузу и сегодня объявил о своем решении. При этом он заявил, что его решение обдуманное и правильное.

Напомним, ранее ЦСКА по собственной инициативе расторг контрактс 37-летним хоккеистом. Морозов взял паузу и сегодня объявил о своем решении.

Алексей Морозов - двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-1998 в составе сборной России. Также трижды становился чемпионом России по хоккею и два раза обладателем Кубка Гагарина в составе "Ак Барса".

Морозов перешел в ЦСКА из казанского "Ак Барса" в 2013 году, подписав с армейцами двухлетний контракт. В минувшем сезоне Морозов провел за "красно-синих" 42 матча, забросил 13 шайб и отдал 10 голевых передач.

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