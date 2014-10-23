Наказанные фанаты: как город остался без Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

21 и 22 октября в Лиге чемпионов прошли матчи третьего тура. Пройдена ровно половина группового этапа, ЦСКА занимает последнее место в своей группе, а "Зенит" идет в зоне УЕФА – самое время вспомнить, чем отметились российские клубы в наиболее престижном клубном футбольном турнире Старого Света. О пустых трибунах "Арены Химки", антирекорде Акинфеева и третьем месте "Зенита" – в материале M24.ru.

Пустой стадион

Любители лигочемпионских баталий в Москве в этом году остались без своего излюбленного зрелища. Точнее, посмотреть на игру ЦСКА они могут, но только по телевизору. "Красно-синие" уже провели две домашних встречи в камерной обстановке пустой арены, и последний поединок в Москве – с "Ромой" на "Арене Химки" - они также сыграют при пустых трибунах.

ЦСКА попал под санкции УЕФА за поведение собственных фанатов, которые устроили драку на стадионе в Риме, и теперь проведет пять матчей без зрителей. Столь суровое наказание обусловлено постоянными выходками болельщиков "красно-синих", которые в прошлогодней лигочемпионской кампании дважды попали в поле зрения карательных органов УЕФА. В первый раз за расистские кричалки в матче против "Манчестер Сити", а во второй – после беспорядков в поединке с "Викторией Пльзень".

Таким образом, "красно-синие" стали первой командой в новейшей истории Лиги чемпионов, которая проведет абсолютно все матчи группового этапа без поддержки болельщиков. Остается надеяться, что Евгений Гинер и другие руководители ЦСКА сделают выводы из этой ситуации. Случится это или нет – покажет время.

Василий Березуцкий. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Рекорд Акинфеева

Неудивительно, что без своих болельщиков ЦСКА не блещет на полях сражений Лиги чемпионов. Самое красноречивое доказательство "достижений" ЦСКА в этом (а заодно и прошлом) евросезоне – антирекорд Игоря Акинфеева. Голкипер армейцев пропускает уже в 24 матчах Лиги чемпионов подряд. Серия началась еще в сезоне 2006/2007, когда Акинфеев в двух последних играх не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. С тех пор голкипер обязательно пропускает хотя бы один мяч в каждом матче Лиги чемпионов, где принимает участие.

И не сказать, что вратарь играет плохо – подчас он вытаскивает даже "мертвые" мячи, но все старания Акинфеева сводит к нулю игра обороны. Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич и в молодые годы не отличались крейсерской скоростью, а сейчас и подавно. Минимум треть голов в ворота ЦСКА – следствие ошибок при создании искусственного офсайда. Затем защита просто не успевает за быстроногими нападающими соперника, и Акинфеев вынужден в очередной раз доставать мяч из сетки собственных ворот.

Справедливости ради стоит отметить, что в двух последних сезонах ЦСКА попадает в "группу смерти". В компании из "Баварии" и "Манчестер Сити" крайне тяжело пришлось бы даже европейским грандам вроде "Боруссии" или ПСЖ, не говоря уже про москвичей.

Ахмед Муса. Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Первые очки ЦСКА

Армейцы кошмарно стартовали в Лиге чемпионов, потерпев сокрушительное поражение от "Ромы" со счетом 1:5. Причем римляне могли забить и в два раза больше, но во втором тайме откровенно бросили играть, понимая, что ЦСКА в любом случае не сможет отыграться. В матче с "Баварией" армейцы тоже проиграли – 0:1.

Таким образом, перед ЦСКА стояла довольно сложная задача – одержать победу над "Манчестером" в последнем матче первого круга группового этапа. В противном случае задача выхода в следующий этап становилась практически невыполнимой.

Обыграть "Сити" москвичи не смогли, довольствовавшись ничьей – 2:2. Впрочем, подопечные Слуцкого должны быть довольны и таким результатом, ведь после первого тайма ЦСКА "летел" со счетом 0:2, а атаки "горожан" раз за разом заканчивались опасными ударами по воротам Акинфеева.

Творцом ничьей стал нападающий армейцев Сейду Думбия, который сначала сократил разницу в счете, а затем красиво упал в штрафной, убедив арбитра назначить пенальти. Повторы показывают, что нарушения скорее не было, но после драки кулаками не машут. Так или иначе одиннадцатиметровый армейцы реализовали, что позволило им набрать первые очки в Лиге чемпионов и ослабить позиции прямого конкурента в борьбе за вторую позицию в группе E.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Третье место "Зенита"

Что касается другого российского клуба, выступающего в Лиге чемпионов, петербургского "Зенита", то результаты "сине-бело-голубых" успешными назвать сложно. Они обыграли в первом матче "Бенфику", но "обожглись" на "Монако" и "Байере".

В последнем поединке, который прошел в Леверкузене, "Зенит" абсолютно ничего не показал. "Байер" на протяжении почти всего матча владел инициативой, а петербуржцам удалось создать что-то более-менее опасное у ворот Бернда Лено лишь в последние 15 минут игры. Как итог – поражение со счетом 0:2.

Эта неудача может очень дорого стоить подопечным Андре Виллаша-Боаша. "Зенит" опустился на третью строчку турнирной таблицы и теперь опережает только явного аутсайдера группы – "Бенфику".

Впрочем, шансы команды из Санкт-Петербурга на выход в следующий этап все же значительно выше, чем у армейцев. Тем более что два из трех оставшихся матчей "Зенит" проведет у себя дома. С болельщиками.

Василий Макагонов