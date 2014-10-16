Московские армейцы потерпели второе поражение в сезоне, уступив СКА

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московские армейцы потерпели второе поражение в текущем сезоне КХЛ. В поединке лидеров Западной конференции москвичи уступили санкт-петербургскому СКА со счетом 3:4.

Встреча имела для каждой из команд огромное значение - победитель автоматически становился единоличным лидером Западной конференции. И команды оправдали ожидания зрителей, устроив на льду настоящий спектакль.

Уже на 1-й минуте счет в поединке был открыт. Причем гол получился, что называется, нелогичным. У Григория Панина не получился бросок, но шайба отскочила к Стефану да Косте, который мгновенно переадресовал ее Игорю Григоренко. Последнему оставалось только поразить пустой угол ворот СКА.

Хозяевам удалось отыграться на 14-й минуте. Численное преимущество реализовал Андрей Кутейкин, который мощно зарядил по воротам ЦСКА практически от "синей линии". Сразу же после гола десятиминутный дисциплинарный штраф схлопотал лидер москвичей Александр Радулов, начавший спорить с арбитрам о правомерности удаления, после которого была заброшена шайба.

В первой половине второго периода на площадка была только одна команда - ЦСКА. На 25-й минуте Радулов оказался наиболее расторопным "на пятаке" и пропихнул заметавшуюся там шайбу в ворота Евгения Иванникова. Уже спустя минуту Денис Денисов мощным броском удвоил преимущество московских армейцев. Этот гол был забит в процессе реализации большинства.

Но хозяева не имели права безвольно проигрывать на глазах у своих болельщиков. Роль лидера в сложившейся ситуации на себя взял Илья Ковальчук. Сначала он поразил ворота Станислава Галимова броском со средней дистанции, а затем заработал буллит. Правда, реализовать штрафной бросок у Ильи не получилось, но он практически сразу реабилитировался за эту неудачу точным выстрелом в "девятку" ворот Галимова. На второй перерыв команды ушли при счете 3:3.

В третьем периоде команды имели множество моментов для взятия ворот, но реализовать удалось только один. Автором решающей шайбы стал Артемий Панарин, который обыграл двух защитников и поставил в тупик Галимова своим броском.

Под занавес матча вратарь ЦСКА сменился на шестого полевого игрока, гости устроили настоящий штурм ворот петербуржцев, но оборона СКА сыграла безупречно. Итоговый счет поединка - 4:3 в пользу СКА.

Таким образом, ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне, прервав победную серию из 13 матчей. СКА единолично возглавил турнирную таблицу Западной конференции с 51 очком.