ЦСКА одержал пятую победу в ТОП-16 баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА в рамках ТОП-16 баскетбольной Евролиги одержал победу на выезде над турецким "Галатасараем". Встреча завершилась со счетом 74:71.

Армейцы подошли к противостоянию с турками, имея в своем активе 4 победы и 1 поражение в группе F, тогда как "Галатасарай" выиграл всего лишь дважды и проиграл три раза.

Первые две четверти матча прошли с преимуществом российской команды. Но несмотря на два рывка "красно-синих" - 7:0 и 9:0 – хозяевам площадки в обоих случаях удавалось сокращать разрыв в счете. В итоге, на большой перерыв команды ушли при счете 37:40 в пользу ЦСКА.

В третьей четверти "Галатасарай", подгоняемый 11-тысячной армией болельщиков, перехватил инициативу и смог даже впервые в матче выйти вперед. Армейцам удалось не отпустить далеко своих соперников, но перед заключительной десятиминуткой москвичи все-таки уступали "-2".

В начале заключительного отрезка игры стало очевидно, что турецкие баскетболисты заметно устали, что сказалось на их действиях. В свою очередь, армейцы дисциплинированно сыграли в обороне и смогли, казалось, обеспечить себе спокойную концовку. Но в последние две-три минуты "Галатасарай" активизировался и совершил пару-тройку неплохих атак, а москвичи не смогли удачно завершить несколько розыгрышей, тем самым подарив сопернику шанс на спасение матча. Однако в последней атаке, проигрывая "-3", турецкие баскетболисты не смогли довести дело до результативного броска, и в итоге ЦСКА одержал трудовую победу – 74:71.

Этот успех стал для "красно-синих" пятым в шести матчах ТОП-16 Евролиги. Особо стоит отметить игру сербского легионера армейцев Ненада Крстича, который в матче с "Галатасараем" набрал 24 очка.