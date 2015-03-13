ЦСКА крупно обыграл "Йокерит"

Фото: ТАСС

Московские армейцы крупно обыграли "Йокерит" во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Поединок завершился со счетом 4:0.

По сути, игра получилась "в одни ворота". Игорь Григоренко оформил дубль, по шайбе забросили Симон Яльмарссон и Ян Муршак.

У финских хоккеистов на протяжении двух периодов совершенно не клеилась игра в атаке - зачастую Кевину Лаланду приходилось скучать. Правда, в третьем периоде ситуация изменилась, и голкиперу пришлось не раз выручать свою команду.

Благодаря второй домашней победе ЦСКА сильно упрочил свои позиции в противостоянии с "Йокеритом". Теоретически, серия может завершиться со счетом 4:0, если "красно-синие" дважды победят в Финляндии.

Финским спортсменам необходимо выигрывать оба предстоящих домашних матча.