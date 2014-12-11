ЦСКА уступил "Баварии" и вылетел из еврокубков

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Футболисты московского ЦСКА уступили на выезде мюнхенской "Баварии" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов - 0:3.

Первый мяч хозяева поля забили на 18-й минуте. Натхо сбил в штрафной площади Франка Рибери, 11-метровый четко реализовал Томас Мюллер.

Во второй половине игры мюнхенцы отличились дважды. На 84-й минуте Швайнштайгер выполнил точный навес на дальнюю штангу от лицевой линии, где Себастьян Роде, забытый защитниками ЦСКА, пробил головой в противоход Игорю Акинфееву.

Окончательный счет уже в добавленное время установил Марио Гетце, который реализовал выход один на один.

В параллельном матче английский "Манчестер Сити" переиграл в гостях итальянскую "Рому". Таким образом, ЦСКА с пятью очками занимает последнее место в группе Е и завершает выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. "Бавария" и "Манчестер" сыграют в плей-офф Лиги чемпионов, "Рома" будет выступать в весенней стадии Лиги Европы.

Стоит отметить, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев превзошел рекорд легендарного нападающего "красно-синих" Владимира Федотова по общему числу игр за армейскую команду. Для вратаря сборной России матч с "Баварией" стал 427-м в форме армейского клуба.

При этом Акинфеев обновил антирекорд Лиги чемпионов, пропустив в 27-й игре подряд.