Московские армейцы вылетели из плей-офф Кубка Гагарина

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный ЦСКА завершил борьбу за Кубок Гагарина. "Красно-синие" потерпели поражение от санкт-петербургского СКА в овертайме - 4:5.

Счет в поединке был открыт на 18-й минуте. Никита Зайцев реализовал большинство и вывел москвичей вперед - 1:0. Спустя четыре минуты Яков Рылов удвоил преимущество столичных армейцев.

Затем инициативу перехватили петербургские армейцы. На 28-й минуте Патрик Торесен пробил Джеффа Гласса броском с "пятачка" и сократил отставание в счете до минимума. Спустя четыре Тони Мортенссон выстрелом по пустому углу ворота завершил комбинацию своей команды и восстановил равновесие.

За четыре минуты до конца второй двадцатиминутки Никита Зайцев оформил дубль, вновь реализовав лишнего игрока. На 46-й минуте Николай Прохоркин забил четвертую шайбу столичного клуба в этом поединке.

Однако СКА снова сумел отыграться. Сначала открыл счет голам в плей-офф Илья Ковальчук, а на последней минуте третьего периода Роман Червенка удачно подстроился под отскок шайбы от борта и перевел встречу в овертайм - 4:4.

Решающую шайбу на 63-й минуте забросил Алексей Поникаровский, который с "пятачка" отправил снаряд в сетку ворот ЦСКА. Итоговый счет встречи - 5:4 в пользу СКА.

Таким образом, ЦСКА завершает свой поход за Кубком Гагарина, уступив СКА в четырех матчах серии, а санкт-петербургские армейцы выходят в следующий раунд и ждут соперника по полуфиналу конференции.