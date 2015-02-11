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Спорт

11 февраля, 21:55

ЦСКА одержал самую крупную победу в истории КХЛ

ЦСКА КХЛ Слован

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московские армейцы установили сразу два рекорда Континентальной хоккейной лиги. В матче среды подопечные Дмитрия Квартальнова разгромили "Слован" со счетом 12:0.

Таким образом, ЦСКА одержал самую крупную победу в истории КХЛ. Ранее рекордом считалась победа "Ак Барса" над "Авангардом" 11:1 в плей-офф сезона 2008/2009. Кроме того, армейцы установили новый рекорд лиги по количеству побед за регулярный чемпионат.

В составе победителей хет-триками отметились Александр Радулов и Игорь Григоренко, дубль сделал Максим Мамин, а Владимир Жарков, Стефан да Коста, Никита Квартальнов и Симон Яльмарссон забили по шайбе.

ЦСКА набирает 129 очков и остается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Конкурентам будет практически нереально потеснить московский коллектив с пьедестала.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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