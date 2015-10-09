Столичный ЦСКА уступил нижегородскому "Торпедо" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московские армейцы уступили нижегородскому "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок завершился со счетом 1:4.

Гости создали задел уже в первом периоде и ревностно оберегали его в течение всего поединка. Сначала отличился Артем Аляев, а затем Каспарс Даугавиньш.

Следующих шайб зрителям пришлось ждать почти два периода. На 54-й минуте все тот же Даугавиньш сделал дубль.

ЦСКА удалось отыграть одну шайбу усилиями Богдана Киселевича, однако Владимир Галузин поразил пустые ворота и установил окончательный счет встречи – 4:1 в пользу "Торпедо".

Однако даже второе поражение подряд не помешало ЦСКА остаться на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. У подопечных Дмитрия Квартальнова 37 очков.