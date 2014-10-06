ЦСКА обыграл "Амур" и продлил победную серию до десяти матчей

Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА на выезде обыграл "Амур". Поединок, состоявшийся в Хабаровске, завершился со счетом 2:1 в пользу армейцев.

"Красно-синие" распечатали ворота хозяев площадки в середине первого периода. Стефан Да Коста получил шайбу на синей линии, немного продвинулся вперед и мощно бросил под перекладину. Еще через несколько минут форвард армейцев оформил дубль, отличившись после передачи Дениса Денисова.

Однако спустя две минуты Сергей Перетягин одну шайбу отыграл. За оставшиеся два периода команды изменить счет не смогли.

В итоге столичный клуб одерживает десятую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Однако петербургский СКА отстает всего на три очка и имеет одну игру в запасе.