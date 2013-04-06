Форма поиска по сайту

06 апреля 2013, 17:59

Спорт

ЦСКА обыграл нижегородскую "Волгу" – 2:0

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная арена "Лужники" 6 апреля приняла матч 23-го тура футбольной Премьер-лиги между ЦСКА и "Волгой" (Нижний Новгород). Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "красно-синих".

Счет открыл Алан Дзагоев на 30-й минуте матча. Эльм мощно пробил со штрафного, вратарь "Волги" Кержаков сумел справиться с ударом, но Дзагоев оказался первым на добивании и послал мяч в сетку.

Удвоил счет Вагнер Лав – забивший мяч после заброса Фернандеса в штрафную.

В дополнительное время Вагнер Лав получил красную карточку за атаку на Зайцева. Следующий матч против "Динамо" "армейцы" сыграют без своего основного нападающего.

