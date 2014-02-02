"Зенит" обыграл ЦСКА в матче объединенного Суперкубка

Фото: m24.ru

В Израиле в рамках розыгрыша объединенного Суперкубка на стадионе "Хамошава" встречались петербургский "Зенит" и московский ЦСКА. Подопечные Лучано Спаллетти ("Зенит") добились победы, забив два мяча.

Один удар на 17-й минуте забил Халк, второй - на 89-й минуте Олег Шатов, отправив мяч в дальний угол.

В настоящее время в турнирной таблице "Зенит" лидирует, у него 3 очка (2 матча), на втором месте располагается "Шахтер" также с 3 очками (1 матч), на третьем - ЦСКА - 2 очка (2 матча) и на четвертом - "Металлист" - 1 очко (1 матч).

5 февраля "Зенит" сыграет с харьковским "Металлистом", а соперником ЦСКА станет донецкий "Шахтер".