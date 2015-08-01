Московский ЦСКА в домашнем матче обыграл "Анжи"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский ЦСКА одержал третью победу подряд на старте нового сезона Российской футбольной премьер-лиги. "Красно-синие" в домашнем матче одолели "Анжи" - 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 3-й минуте. Марио Фернандес откликнулся на передачу Бибраса Натхо и спокойно отправил снаряд в нижний угол ворот "Анжи".

В дальнейшем обе команды имели моменты, но реализовать шансы так никому и не удалось.

Таким образом, москвичи набирают девять очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу. ЦСКА может похвастаться стопроцентным результатом - 9 очков в трех матчах.

Стоит отметить, что номинально лидером является "Зенит" за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.