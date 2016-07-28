Велоабонементы на электричках заработают с 1 августа

Фото: DPA/ТАСС/Frank Duenzl

С 1 августа пассажиры электричек смогут купить абонемент на провоз велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Велоабонемент будет продаваться как велоопция к пассажирским абонементным билетам. Стоимость велоприложения к месячному абонементу "Ежедневно" и "Большая Москва" составит 300 рублей, а к "Выходного дня" – 200 рублей. Оформить эту услугу можно будет в билетных кассах ЦППК.

При проходе через турникеты с велосипедом сотрудник комплекса попросит подтвердить наличие велоопции. В этом случае пассажиру нужно будет приложить транспортную карту к валидатору прямо в турникетном павильоне.

При этом пассажиры по-прежнему смогут бесплатно провозить велосипеды с 11:00 до 16:00, а также с 21:00 до 6:00. Для этого при покупке билета в кассе нужно получить бесплатный посадочный на велосипед.

Новая услуга будет действовать в Москве и Подмосковье на всех пригородных поездах, за исключением экспрессов.