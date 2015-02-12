На Бутырском Валу троллейбусы встали из-за ДТП

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

На Бутырском Валу из-за ДТП остановилось движение троллейбусов, сообщает читатель M24.ru Дарья.

По ее словам, около 11.00 на Бутырском Валу в сторону от "Белорусской" за остановкой столкнулись две машины. "Из-за этого уже более шести троллейбусов не могут проехать", - добавила она.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД M24.ru рассказали, что ДТП было мелким и никто не пострадал.

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!