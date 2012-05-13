Сегодня состоится "контрольная прогулка" писателей

Сегодня в столице состоится "контрольная прогулка" писателей, сообщает РИА Новости.

Идейным вдохновителем мероприятия стал Борис Акунин. По его словам, цель акции - "установить: можно ли все-таки москвичам свободно гулять по собственному городу или нужно получать какой-то специальный пропуск?".

Вместе с Акуниным на прогулку по Бульварному кольцу от памятника Пушкину до памятника Грибоедову отправятся известные российские авторы: Дмитрий Быков, Сергей Гандлевский, Дмитрий Глуховский, Леонид Зорин, Алексей Кортнев, Юлия Латынина, Андрей Макаревич, Сергей Пархоменко, Лев Рубинштейн, Людмила Улицкая, Ирина Ясина.

Столичная полиция пообещала не препятствовать проведению мероприятия.