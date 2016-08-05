Экскурсии на уикенд: 7 километров по Бульварному кольцу и шедевры Шехтеля

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В эти выходные все желающие смогут лучше узнать столицу благодаря бесплатным экскурсиям.

Любители пеших прогулок смогут прогуляться с гидом по десяти бульварам Москвы, образующим Бульварное кольцо. Пятичасовой променад, начинающийся в 14:00, проведет Татьяна Томас-Март. Она расскажет, что Бульварное кольцо вовсе не кольцо по форме, а, скорее, подкова. Длина его составляет 7 километров, но, чтобы участники не сильно устали, в прогулке будет сделан перерыв. Первая часть начнется и охватит Гоголевский, Никитский, Тверской, Страстной и Петровский бульвары.

Затем с 16:00 до 17:00 устроят перерыв, после которого экскурсанты посетят Рождественский, Сретенский, Чистопрудный, Покровский и Яузский бульвары. Закончится масштабный "пробег" по столице в 19:00. Записаться на бесплатную прогулку можно на сайте.

Тех, кому интересна архитектура, приглашают на бесплатную экскурсию "Архитектурная симфония Шехтеля". Невероятные по красоте и изяществу особняки составляют золотой фонд архитектурной Москвы. Федора Шехтеля называли "королем модерна", самые богатые люди Москвы умоляли его о проектах. На маршруте гости смогут осмотреть особняк Рябушинского, скоропечатню Левенсона, особняки в Ермолаевском переулке и на Большой Садовой. Записаться можно на сайте. Экскурсия начнется 6 августа в 11:00.