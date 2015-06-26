Лидер группы "Браво" Евгений Хавтан: "60-е – это вечная классика"

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

4 июля в парке "Красная Пресня" состоится фестиваль Back to the 60, в очередной раз переносящий современную Москву в эпоху свингующего Лондона. Накануне фестиваля корреспондент m24.ru побеседовал с одним из организаторов фестиваля Евгением Хавтаном о его многолетней любви к 60-м, лишенной нафталина и ностальгии.



– Как возникла идея этого фестиваля, возрождающего стилистику 60-х, равнялись ли вы на какие-то образцы?

– Подобных фестивалей, касающихся эстетики 60-х годов, немало во всем мире, и проводятся они давно. Полагаю, что их родина – Англия, скорее всего – Лондон . Я бывал на подобных мероприятиях, мне это понравилось, и я решил попробовать сделать что-то подобное в Москве. Мы проводили фестиваль в прошлом году на крыше галереи Artplay, и я увидел, что это интересно даже тем людям, которым безразличны 60-е. В принципе, это не имеет значения, нравятся тебе это или не нравятся – это всегда свежо и актуально.

– Для такого проекта однозначно нужны единомышленники, понимающие, в чем суть дела. Как вы их нашли?

– Мы делаем его вместе с Олегом Мироновым – идеологом портала Moscow Mod Scene и по совместительству московским ди-джеем, обладателем большой коллекции редких виниловых сорокопяток . На его портале выложено очень много интересных материалов по нашей теме, и он отлично разбирается в этой эстетике .

– Сейчас, похоже, повышенный спрос на эстетику 60-х. Выходят сериалы о той эпохе, в музыке часто прослеживается дух тех лет. С чем, на ваш взгляд, это связано?

– Эпоха 60-х – это послевоенное время, время экономического подъема, время подъема оптимизма у людей. Я не люблю слово "ностальгия", она не имеет никакого отношения к моим 60-м. То, что появилось тогда в музыке, в кино, в моде – это то, к чему постоянно возвращаются дизайнеры, режиссеры, музыканты – некая константа. Эпоха навсегда! А потом наступило пустое время. Оно не имеет никакой идентификации, потому что если мы попробуем как-то его охарактеризовать, то ничего и не вспомним. Кто-нибудь помнит, как люди одевались в 2000-е или в 90-е? 80-е мы еще как-то можем вспомнить, тоже достаточно интересно было. 70-е – да, тоже вспомним, 60-е – да, 50-е – да, и все. То есть 60-е сами по себе – очень яркое красивое время, когда произошла масса всяких открытий, в том числе и научных .

Если говорить про музыку, то там была масса течений. Гараж, серф, бит, каких только не было музыкальных направлений. Каждый может найти для себя что-то, потому что все ноги современных музыкальных стилей начали расти именно оттуда.

– А в 80-е прошлого века в Москве 60-е исповедовало не так много команд. В Москве – "Браво", "Мистер Твистер", отчасти "Бригада С", в Питере – "Секрет". Сейчас есть какие-либо предпосылки, для того чтобы люди по полной восприняли эстетику 60-х?

– Вообще необязательно, чтобы кто-то воспринимал или не воспринимал ее. Главное, что она есть. Есть масса сообществ в интернете, есть масса групп в этой эстетике, и лучшие из них будут играть на нашем фестивале, и это молодые группы, где средний возраст музыкантов составляет 25 лет. К сожалению, большинство из них поет по-английски. Они есть, живут в интернете, но на радио их нет. Еще есть 50-е, которые представлены стилягами. Мне это время тоже нравится, но все эти все эти парни с коками и девушки в накринолиненных платьях, этот bubble-gum – все это, к сожалению, стало сегодня общим местом .

– Как вы выбирали коллективы для своего фестиваля?

– Некоторые группы я знаю давно. С группой The Thunderbeats я несколько раз играл как гитарист, когда они назывались "Том и фантомы" и исполняли серф. Сейчас они играют гаражную музыку. Московскую соул-группу The SouLongers мне посоветовал Олег Миронов. Гитариста Николая Кильдеева мы все знаем, как одного из лучших гитаристов нашей страны – он выступит со свои проектом Stratosfera. Будет коллектив Marshmallows. Это три стильные девушки, которые исполняют классику 50 – 60-х . Будет очень интересная группа "Никола Тесла и Катушки", ни на что не похоже вообще .

Что касается зарубежных гостей: French Boutik – это такие french pop ребята, стильные французы c солисткой девушкой . Португальскую группу TT Syndicate пригласить посоветовал Олег. Они играют забойный бит 60-х. Эти группы неизвестны широкому зрителю, и они не герои стадионов, но это герои европейских фестивалей, на которых они часто играют, и их там хорошо знают .

– А почему решили обратиться к джазу? Все-таки биг-бенды довольно далеки не то что от стилистики рок-н-ролла, но даже от би-бопа, который слушали стиляги и битники?

– Ну, да, это определенная дань первым модам, которые слушали именно джаз . Я думаю, что это вполне уместно.

– А может лучше Брайна Сетцера? (легендарный рок-музыкант, бывший лидер группы Stray Cats, сейчас успешно выступающий сольно. – А.П.)

– Это все-таки больше эстетика 50-х, ближе к рокабилли. Рокабилльной музыки на нашем фестивале не будет. Я не знаю, хорошо это или плохо, но просто мы хотели в этот раз показать именно 60-е.

– Хедлайнер фестиавля "Браво" готовит что-то, специально заточенное под мероприятие?

– В течение нашего большого сета у нас будет джем с европейскими музыкантами. Мы сыграем кое-что из классики этого времени.

– Выступлениями групп на фестивале вы, насколько я знаю, не ограничиваетесь?

– Все верно! Кроме музыкантов будут еще работать восемь диджеев, которые играют с виниловых сорокопяток – это коллекционеры, которые владеют редкими записями этой музыки. Сам фестиваль начнется где-то с 12 часов открытием винилового маркета. У нас будет будут работать парикмахерская, где сделают фирменную прическу под 60-е, магазин винтажной одежды и еще масса всего интересного и необычного.

– Вы с таким вниманием подходите ко всему, что с связно с этой эпохой. Кажется, что вам в тех временах явно комфортнее.

– Все, что происходит сейчас, как правило, касается технологий и интертеймента, но настоящие открытия остались в 50-х и 60-х, поэтому современные музыканты, художники и дизайнеры будут неизменно будут туда возвращаться.