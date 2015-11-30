Три премьеры декабря: "Роделинда" в Большом и "Богема" в "Новой опере"

Фото: пресс-служба "Новой оперы"

В декабре московские оперные театры представят несколько новых спектаклей. "Евгения Онегина" и "Богему" готовят в Геликоне и в Новой опере. Особняком стоит новинка Большого театра "Роделинда", жемчужина эпохи барокко, предназначенная для более искушенного меломана. M24.ru рекомендует обратить на нее внимание.

Богема

В день премьеры, 1 февраля 1896 года, опера, ставшая впоследствии визитной карточкой Джакомо Пуччини, была принята туринской публикой вежливыми аплодисментами. На следующее утро критика не без удовольствия обрушила на композитора и либреттистов язвительные замечания, предлагая Пуччини одуматься и направить свои силы на произведения такого калибра, как "Манон Леско". Не спасло ситуацию даже участие Артуро Тосканини, молодого энергичного дирижера с прекрасной репутацией первоклассного интерпретатора опер. Тем не менее, итальянские театры заинтересовались "Богемой" вопреки негативным отзывам, и вскоре она появилась на афишах Тeatro Comunale di Bologna, Teatro Regio di Parma, "Ла Скала", добралась до Парижа, Буэнос Айреса. В XX веке "Богема" продолжила триумфальное шествие по лучшим оперным домам мира.

На московских сценах "Богему" активно ставили в середине 90-х, к столетию со дня премьеры: в Большом театре свою версию выпустил Федерик Мердита, в Музыкальном театре – Александр Титель. Оба спектакля до сих пор остаются в репертуаре и регулярно собирают публику. Партию Марселя в Большом исполняет баритон Василий Ладюк, и он же задействован в постановке, которую впервые покажет 4 декабря "Новая опера". Для режиссера Георгия Исаакяна это третий подход к шедевру Пуччини. Обитателей Латинского квартала он отправил в конец 40-х годов.

Дата : 4, 5, 6 декабря : 4, 5, 6 декабря Место: Новая опера Цена: от 1200 рублей



Евгений Онегин

Вторая премьера "Геликон-оперы" в обновленном историческом здании – восстановленная версия спектакля 1922 года, такого "Онегина", над которым работал Станиславский. Дмитрий Бертман, правда, не склонен приписывать постановке музейную подлинность, режиссеру важно, к примеру, сохранить внешний рисунок мизансцен, следовать методу Станиславского, но с позиции сегодняшнего дня.

Условия, в которых рождался "Онегин" почти вековой давности, диктовала сама действительность. В стране царил послереволюционный хаос, люди умирали от голода, и Станиславский особо остро ощутил это на собственной шкуре, когда его вместе с семьей выселили из дома. Благодаря личному участию Луначарского удалось выхлопотать комнаты в особняке в Леонтьевском переулке, куда вслед за домашними переехали участники оперной студии Станиславского. Мраморный античный портик, разделявший дом на две части, послужил основой для декораций к "Онегину". В сезоне 1925-1926 годов партию Ленского в этой постановке впервые исполнил на тот момент начинающий оперный певец – Сергей Лемешев.

Дата : 23-27 декабря : 23-27 декабря Место: "Геликон-опера" Цена: от 2900 рублей



Роделинда

В декабре Большой театр совместно с Английской национальной оперой представит оперу Генделя "Роделинда". Трехактное сочинение отдано в руки режиссера Ричарда Джонса, обладателя премий "Тони", и Лоуренса Оливье. Европейская публика и критика ознакомилась с результатами его работы в феврале-марте 2014 года и единодушия в отзывах не обнаружила. Оценки ведущих изданий так же разнились, хотя многие отмечали находчивость, с которой Джонс попытался превратить некоторые нелепости либретто в очевидное преимущество. Bachtrack, правда, самый разочарованный среди профессиональных музыкальных ресурсов, не оценил привнесенного юмора в опере seria.

Тем не менее, Большой театр станет второй площадкой, где сыграют барочный шедевр в современных декорациях. Музыкальное руководство над "Роделиндой" осуществляет Кристофер Мулдс (несколько сезонов назад в рамках оперного абонемента Московской филармонии он с успехом провел российские премьеры опер Генделя "Орландо" и "Ариодант"). Главную партию во всей декабрьской серии спектаклей исполнит Дина Кузнецова, американка русского происхождения.

