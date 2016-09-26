"Круг света" в прямом эфире: советские фильмы на фасаде Большого театра

Фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 23 по 27 сентября. Портал прямых трансляций "Москва онлайн" покажет главные шоу. Фасад Большого театра станет площадкой, где развернется действие отечественных фильмов:

"Веселые ребята",

"Ирония судьбы, или с легким паром",

"Белое солнце пустыни",

"Москва слезам не верит",

"Кин-дза-дза".

Вымышленные парень и девушка превратятся в главных героев этих кинолент. Напоследок зрители увидят зарубежные фильмы в шоу участников конкурса "Арт Вижн".

Смотрите прямую трансляцию с фестиваля "Круг света" на портале Москва онлайн 26 сентября в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 26 сентября в 19:30

