"Круг света" в прямом эфире: советские фильмы на фасаде Большого театра

Фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 23 по 27 сентября. Портал прямых трансляций "Москва онлайн" покажет главные шоу. Фасад Большого театра станет площадкой, где развернется действие отечественных фильмов:
- "Веселые ребята",
- "Ирония судьбы, или с легким паром",
- "Белое солнце пустыни",
- "Москва слезам не верит",
- "Кин-дза-дза".
Вымышленные парень и девушка превратятся в главных героев этих кинолент. Напоследок зрители увидят зарубежные фильмы в шоу участников конкурса "Арт Вижн".
Смотрите прямую трансляцию с фестиваля "Круг света" на портале Москва онлайн 26 сентября в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда: 26 сентября в 19:30
- Где смотреть: Москва онлайн