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25 сентября 2015, 20:17

Культура

"Круг света" LIVE: "Лебединое озеро" и "Кармен" на фасаде Большого театра

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

26 сентября в рамках V Московского международного фестиваля "Круг света" на фасаде Большого театра покажут циклические проекции, вдохновленные балетом "Лебединое озеро" и образом Майи Плисецкой, а также оперой "Кармен" и Еленой Образцовой. Также в программе – работы участников конкурса "Арт вижн Классик" и лучшие работы участников фестиваля прошлого и позапрошлого годов.

"Арт вижн" – ежегодный конкурс световых проекций, который проходит в рамках "Круга света". В 2014 году в мероприятии приняло участие 50 команд из 24 стран мира. На самом же фестивале лучшие светодизайнеры и мастера 2D и 3D графики демонстрируют свои произведения на фасадах зданий, памятниках и других сооружениях столицы.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 26 сентября в 19.30
  • Что: балет и опера на фасаде Большого
  • Кто: светодизайнеры
  • Кому смотреть: любителям зрелищных шоу

В ожидании трансляции смотрите:


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