Московские театры помогут собрать деньги на ремонт Дома актера

Театры помогут собрать деньги на ремонт Дома актера

Пять крупнейших столичных театров помогут собрать деньги на ремонт Центрального Дома актера имени Яблочкиной. В акции примут участие МХТ имени Чехова, Ленком, Большой театр, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также Театр Сатиры. На сцене этих культурных учреждений пройдут спектакли, вся выручка от которых будет направлена на ремонт обветшавшего здания.

Летом руководство Дома актера обратилось с соответствующей просьбой о помощи, разослав письма 35 театрам Москвы.

"Мы предложили сыграть один спектакль, средства от которого пойдут на ремонт Дома. Конечно, это будет добровольное решение каждого театра, артисты которого в свой выходной день сыграют спектакль без гонорара", - сообщил РИА Новости директор ЦДА Игорь Золотовицкий.

Ремонт требуется сцене и другим помещениям учреждения. При этом для проведения работ нужны крупные суммы денег. В Доме актера надеются также на помощь меценатов.

Как отметили представители руководства ЦДА, новая сценическая площадка, безусловно, окупится.

Добавим, что сейчас в Доме актера проходят различные творческие встречи, семинары, кинопоказы, презентации книг, а также работают клубы и секции.

Ранее ЦДА носил название творческого клуба театральных деятелей. Он был открыт в 1937 году и располагался на Тверской. В 1990 году помещение сильно пострадало в результате пожара. В 91-м Дом актера переехал в здание на Старом Арбате. Указом президента России эта площадка была передана Дому актера в безвозмездное пользование.