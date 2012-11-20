Форма поиска по сайту

20 ноября 2012, 19:29

Культура

Московские театры помогут собрать деньги на ремонт Дома актера

Пять крупнейших столичных театров помогут собрать деньги на ремонт Центрального Дома актера имени Яблочкиной. В акции примут участие МХТ имени Чехова, Ленком, Большой театр, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также Театр Сатиры. На сцене этих культурных учреждений пройдут спектакли, вся выручка от которых будет направлена на ремонт обветшавшего здания.

Летом руководство Дома актера обратилось с соответствующей просьбой о помощи, разослав письма 35 театрам Москвы.

"Мы предложили сыграть один спектакль, средства от которого пойдут на ремонт Дома. Конечно, это будет добровольное решение каждого театра, артисты которого в свой выходной день сыграют спектакль без гонорара", - сообщил РИА Новости директор ЦДА Игорь Золотовицкий.

Ремонт требуется сцене и другим помещениям учреждения. При этом для проведения работ нужны крупные суммы денег. В Доме актера надеются также на помощь меценатов.

Как отметили представители руководства ЦДА, новая сценическая площадка, безусловно, окупится.

Добавим, что сейчас в Доме актера проходят различные творческие встречи, семинары, кинопоказы, презентации книг, а также работают клубы и секции.

Ранее ЦДА носил название творческого клуба театральных деятелей. Он был открыт в 1937 году и располагался на Тверской. В 1990 году помещение сильно пострадало в результате пожара. В 91-м Дом актера переехал в здание на Старом Арбате. Указом президента России эта площадка была передана Дому актера в безвозмездное пользование.

