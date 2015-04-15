Перед Большим театром установят памятник Федору Шаляпину

Фото: ТАСС

Памятник великому русскому певцу Федору Шаляпину может появиться перед входом в здание Новой сцены Большого театра, сообщил в своем твиттере депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Он уточнил, что вопрос об установке памятника будет рассмотрен и доработан на следующем заседании комиссии Мосгордумы.

Как сообщалось ранее, суд обязал владельца дома, в котором с 1904 по 1907 год жил Федор Шаляпин, в кратчайшие сроки отреставрировать здание. Иск в районный суд в сентябре прошлого года подал департамент культурного наследия Москвы.

Двухэтажный особняк, который находится по адресу 3-й Зачатьевский переулок, 3, охраняется государством как объект культурного наследия. После двух проверок, проведенных 20 февраля и 10 июля 2013 года, представители Мосгорнаследия пришли к выводу, что памятник находится в аварийном состоянии и требует ремонтно-реставрационных работ. В доме течет крыша, появились сквозные трещины в кирпичной кладке, а окна забиты фанерой.