Фигурант дела о хищениях в Большом театре заключен под домашний арест

Фото: ИТАР-ТАСС

Фигурант дела о хищениях в Большом театре, генеральный директор ООО " ПО Теплотехник" Александр Семченко заключен под домашний арест решением Останкинского суда.

Глава фирмы обвиняется в мошенничестве в сфере предпринимательства, совершенном в особо крупном размере, сообщает ИТАР-ТАСС. По данным следствия, с компанией был заключен контракт на капитальный ремонт объектов энергоснабжения театра.

К установленному сроку подрядчик выполнил лишь часть работ, и те с нарушением регламента. Должностные лица подписали акт приемки, и фирма "ПО Теплотехник" получила 90 миллионов рублей.

Между тем, на личном сайте Семченко указывается, что он глава церкви евангельских христиан "На Шелепихе" и занимается меценатством.