Индекс театрального бутерброда: сколько стоит перекус в театрах Москвы

Буфет в Доме музыки. Фото: М24
Старая добрая шутка о том, что в театре первичен не сам спектакль, а буфет не теряет своей актуальности. Едва звонок оповещает об антракте, как проголодавшиеся зрители берут курс по направлению к заветным стойкам с соками, горячительными напитками, кофе и закусками. Корреспондент M24.ru заглянул в буфеты самых популярных московских театров и выяснил, что черной икры можно отведать только в Большом театре, киоски с мороженым вы не найдете нигде, кроме Театра Сатиры, а в буфет Гоголь-центра пускают даже тех, у кого нет билета на спектакль.
Буфет в Театре сатиры. Фото: M24
ТЕАТР САТИРЫ
Также в буфете театра вы найдете:
Бутерброд с севрюгой – 200 рублей
Мороженое – от 50 до 70 рублей
Бренди – 300 рублей
Кофе эспрессо – 100 рублей
Сливки (10 гр) – 10 рублей
Сок (0,25 мл) – 100 рублей
Вода "Бон Аква" (0,5 мл) – 80 рублей
Прейскурант в буфете Большого театра. Фото: М24
БОЛЬШОЙ ТЕАТР
Помимо этого в меню:
Икра зерниста черная с тарталеткой и маслом – 850 рублей
Тарталетка с кетовой икрой и сливочным маслом – 190 рублей
Бутрброд с осетриной, лимоном и оливкой – 250 рублей
Бутерброд с индейкой и мини грушей – 100 рублей
Бутерброд с колбасой и маринованным огурчиком – 140 рублей
Бутерброд с варено-копченой колбасой и кукурузой – 90 рублей
Расстегай печеный с семгой и укропом – 90 рублей
Кулебяка с осетриной и рисом – 230 рублей
Закуска "Столичная" (осетрина, грибы, сливочно-сырный соус) – 200 рублей
Мини пирожное – 50 рублей
Пирожное "Черная смородина" - 120 рублей
Пирожное "Клубничка" - 120 рублей
Пирожное "Малиновое" - 120 рублей
Тирамису – 150 рублей
Крем-брюле ваниль – 140 рублей
Десерт из манго с молочным шоколадом – 140 рублей
Дуэт из молочного и черного шоколада – 50 рублей
Голубика – 120 рублей
Мороженое "Баскин Роббинс" - 150 рублей
Конфеты "Красная шапочка" и "Мишка косолапый" - 20 рублей (1 штука)
Конфеты "Рафаэлло" - 300 рублей (150 гр), 1 штука – 20 рублей
Шоколад "Аленка" - 150 рублей
Кофе эспрессо – от 100 рублей
Чай зеленый и черный – 80 рублей
Лимон – 10 рублей
Сахар – 10 рублей
Сливки – 10 рублей
МХТ им. Чехова. Фото: ИТАР-ТАСС
МХТ ИМЕНИ ЧЕХОВА
Бутерброд с сыром – 100 рублей
Бутерброд с колбасой – 100 рублей
Бутерброд с красной икрой – 200 рублей
Пирожные – от 50 рублей
Мастерская Петра Фоменко. Фото: ИТАР-ТАСС
ТЕАТР ПЕТРА ФОМЕНКО
Кроме того здесь можно купить:
Бутерброд с колбасой – 100 рублей
Бутерброд с осетриной – 250 рублей
Бутерброд с семгой – 150 рублей
Бутерброд с сыром – 100 рублей
Вода минеральная – 50 рублей
Сладкая газированная вода – 70 рублей
Чай – 100
Сок – 50 рублей
Свежевыжатый сок – 150 рублей
Кофе эспрессо – 100 рублей
Кофе амеркиано – 100 рублей
Капучино – 150 рублей
Чай с лимоном – 50 рублей
Чай в чайнике – 200 рублей
Кекс -30 рублей
Шоколад – 50 рублей
Яблочный штрудель – 100 рублей
Чизкейк – 250 рублей
Тирамису – 200 рублей
Мороженое фруктовое – 150 рублей
Торт "Прага" – 250 рублей
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО
Газированная вода (0,5 мл), "Спрайт" и "Кока-колла" обойдутся в 70 рублей
Напиток "Швепс" - 80 рублей
Сок "Рич" (0,25 мл) – 50 рублей
Шоколад "Вдохновение" (100 гр) – 120 рублей
Прейскурант в буфете Дома музыки. Фото: М24
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ ДОМ МУЗЫКИ
Бутерброд с колбасой в Доме музыки стоит 100 рублей
Бутерброд с осетриной – 250 рублей
Икра кетовая – 200 рублей
Пирожное "Картошка" - 80 рублей
Пирожное "Шоколадно-ореховое" - 80 рублей
Пирожное "Филадельфия" - 80 рублей
Пирожное "Корзиночка фруктовая" - 120 рублей
Конфеты "Рафаэлло" - 150 рублей
Конфеты "Ферреро Роше" - 150 рублей
Шоколад "Вдохновение" - 20 рублей
Сухофрукты (смесь тропическая) – 200 рублей
Вода "Аква Минерале" - 60 рублей
Вода "Витель" - 150 рублей
Вода "Эльбрус" - 150 рублей
Вода "Эвиан" - 150 рублей
Вода "Перье" - 150 рублей
"Пепси Кола", "Миринда", "7UP" - 70 рублей
Сок – 100 рублей
Холодный часть "Липтон" - 120 рублей
Кофе эспрессо со сливками – 120 рублей
Чай "Мессмер" с сахаром и лимоном – 70 рублей (черный, зеленый, зеленый с жасмином, с лесными ягодами).
Буфет в Гоголь-центре. Фото: М24
ГОГОЛЬ-ЦЕНТР
Также вам предложат:
Микс салат с семгой и овощами – 300 рублей
Микс салат с креветками и авокадо – 320 рублей
Овощной салат – 300 рублей
Салат "Цезарь" с курицей или креветками– 250/300 рублей
Паста (спагетти с овощами) – от 250 рублей
Фетучини с курицей или креветками – 300/350 рублей
Суп дня – 300 рублей
Куриный бульон с лапшой – 130 рублей
Томатный суп-пюре – 200 рублей
Щавеливый суп – 150 рублей
Сэндвич с семгой – 230 рублей
Киш с брокколи и сыром – 300 рублей
Киш с семгой и шпинатом – 350 рублей
Крок Мадам – 290 рублей
Кром Месье – 260 рублей
Галета с семгой или с беконом – 250 рублей
Буфет в Гоголь-центре. Фото: М24
Напитки:
Чай малиновый, клюквенный – 200 рублей за чайничек
Кофе эспрессо, американо – 90 рублей
Капучино – 120 рублей
Лате – 150 рублей
Какао – 160 рублей
Лимонад (имбирно-лаймовый, айс-ти клубничный, айс-ти классический, цитрусовый микс) – 200 рублей
Горячее – от 150 до 250 рублей
Гарнир: картофель фри – 100 рублей; картофельное пюре – 150 рублей; овощи гриль – 200 рублей
Завтрак: сырники – 200 рублей; домашние оладьи – 150 рублей; омлет с курицей или овощами – 170 рублей; яичница из трех яиц – 120 рублей
Континентальный завтрак (свежая выпечка, сливочное масло, варенье, сгущенное молоко) – 250 рублей
Здоровый завтрак (мюсли, творог, свежая выпечка, йогурт) – 350 рублей
Английский завтрак (омлет, яичница, варенье) – 370 рублей.
Это далеко не полный список столичных театральных буфетов. В следующих публикациях M24.ru продолжит знакомить вас с ассортиментом меню театров Москвы.
Алла Панасенко, Марина Курганская