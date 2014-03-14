Индекс театрального бутерброда: сколько стоит перекус в театрах Москвы

Буфет в Доме музыки. Фото: М24

Старая добрая шутка о том, что в театре первичен не сам спектакль, а буфет не теряет своей актуальности. Едва звонок оповещает об антракте, как проголодавшиеся зрители берут курс по направлению к заветным стойкам с соками, горячительными напитками, кофе и закусками. Корреспондент M24.ru заглянул в буфеты самых популярных московских театров и выяснил, что черной икры можно отведать только в Большом театре, киоски с мороженым вы не найдете нигде, кроме Театра Сатиры, а в буфет Гоголь-центра пускают даже тех, у кого нет билета на спектакль.

Буфет в Театре сатиры. Фото: M24

ТЕАТР САТИРЫ

Зрителя здесь радуют спектаклями по Островскому, Булгакову, Нилу Саймону и Жану Аную, а в антракте потчуют бутербродами с семгой за 140 рублей и коньяком за 150 рублей.

Также в буфете театра вы найдете:

Бутерброд с севрюгой – 200 рублей

Мороженое – от 50 до 70 рублей

Бренди – 300 рублей

Кофе эспрессо – 100 рублей

Сливки (10 гр) – 10 рублей

Сок (0,25 мл) – 100 рублей

Вода "Бон Аква" (0,5 мл) – 80 рублей

Прейскурант в буфете Большого театра. Фото: М24

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Считается одним из самых дорогих театров столицы. Однако цены в буфете ГАБТа не кусаются. За 160 рублей здесь можно купить бутерброд с семгой, маслинами и лимоном, а за 140 рублей – ассорти из сыров с ягодой.

Помимо этого в меню:

Икра зерниста черная с тарталеткой и маслом – 850 рублей

Тарталетка с кетовой икрой и сливочным маслом – 190 рублей

Бутрброд с осетриной, лимоном и оливкой – 250 рублей

Бутерброд с индейкой и мини грушей – 100 рублей

Бутерброд с колбасой и маринованным огурчиком – 140 рублей

Бутерброд с варено-копченой колбасой и кукурузой – 90 рублей

Расстегай печеный с семгой и укропом – 90 рублей

Кулебяка с осетриной и рисом – 230 рублей

Закуска "Столичная" (осетрина, грибы, сливочно-сырный соус) – 200 рублей

Мини пирожное – 50 рублей

Пирожное "Черная смородина" - 120 рублей

Пирожное "Клубничка" - 120 рублей

Пирожное "Малиновое" - 120 рублей

Тирамису – 150 рублей

Крем-брюле ваниль – 140 рублей

Десерт из манго с молочным шоколадом – 140 рублей

Дуэт из молочного и черного шоколада – 50 рублей

Голубика – 120 рублей

Мороженое "Баскин Роббинс" - 150 рублей

Конфеты "Красная шапочка" и "Мишка косолапый" - 20 рублей (1 штука)

Конфеты "Рафаэлло" - 300 рублей (150 гр), 1 штука – 20 рублей

Шоколад "Аленка" - 150 рублей

Кофе эспрессо – от 100 рублей

Чай зеленый и черный – 80 рублей

Лимон – 10 рублей

Сахар – 10 рублей

Сливки – 10 рублей

МХТ им. Чехова. Фото: ИТАР-ТАСС

МХТ ИМЕНИ ЧЕХОВА

В одном из самых старейших театров Москвы цены весьма демократичны.

Бутерброд с сыром – 100 рублей

Бутерброд с колбасой – 100 рублей

Бутерброд с красной икрой – 200 рублей

Пирожные – от 50 рублей

Мастерская Петра Фоменко. Фото: ИТАР-ТАСС

ТЕАТР ПЕТРА ФОМЕНКО

Из нового здания театрального дома Петра Наумовича на Кутузовском проспекте зритель также не уйдет голодным. В буфете вам предложат бутерброд с красной икрой за 150 рублей, горячий шоколад по той же цене, а также торт "Медовик" за 120 рублей.

Кроме того здесь можно купить:

Бутерброд с колбасой – 100 рублей

Бутерброд с осетриной – 250 рублей



Бутерброд с семгой – 150 рублей

Бутерброд с сыром – 100 рублей

Вода минеральная – 50 рублей

Сладкая газированная вода – 70 рублей

Чай – 100

Сок – 50 рублей

Свежевыжатый сок – 150 рублей

Кофе эспрессо – 100 рублей

Кофе амеркиано – 100 рублей

Капучино – 150 рублей

Чай с лимоном – 50 рублей

Чай в чайнике – 200 рублей

Кекс -30 рублей

Шоколад – 50 рублей

Яблочный штрудель – 100 рублей

Чизкейк – 250 рублей

Тирамису – 200 рублей

Мороженое фруктовое – 150 рублей

Торт "Прага" – 250 рублей

КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО

Под звуки Римского-Корсакова и Рахманинова здесь угощают шоколадом "Бабаевский" за 120 рублей и вином "Абрау дюрсо" за 250 рублей.

Газированная вода (0,5 мл), "Спрайт" и "Кока-колла" обойдутся в 70 рублей

Напиток "Швепс" - 80 рублей

Сок "Рич" (0,25 мл) – 50 рублей

Шоколад "Вдохновение" (100 гр) – 120 рублей

Прейскурант в буфете Дома музыки. Фото: М24

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ ДОМ МУЗЫКИ

Венский камерный оркестр, пианист Даниил Крамер, Симфонический оркестр цыган – это и многое другое ждет посетителей Дома музыки весной. Подкрепить силы здесь предлагают бутербродом с форелью за 150 рублей и эспрессо со сливками за 120 рублей.

Бутерброд с колбасой в Доме музыки стоит 100 рублей

Бутерброд с осетриной – 250 рублей

Икра кетовая – 200 рублей

Пирожное "Картошка" - 80 рублей

Пирожное "Шоколадно-ореховое" - 80 рублей

Пирожное "Филадельфия" - 80 рублей

Пирожное "Корзиночка фруктовая" - 120 рублей

Конфеты "Рафаэлло" - 150 рублей

Конфеты "Ферреро Роше" - 150 рублей

Шоколад "Вдохновение" - 20 рублей

Сухофрукты (смесь тропическая) – 200 рублей

Вода "Аква Минерале" - 60 рублей

Вода "Витель" - 150 рублей

Вода "Эльбрус" - 150 рублей

Вода "Эвиан" - 150 рублей

Вода "Перье" - 150 рублей

"Пепси Кола", "Миринда", "7UP" - 70 рублей

Сок – 100 рублей

Холодный часть "Липтон" - 120 рублей

Кофе эспрессо со сливками – 120 рублей

Чай "Мессмер" с сахаром и лимоном – 70 рублей (черный, зеленый, зеленый с жасмином, с лесными ягодами).

Буфет в Гоголь-центре. Фото: М24

ГОГОЛЬ-ЦЕНТР

Здесь, пожалуй, самое обширное театральное меню. В Гоголь-центре можно и позавтракать, и даже пообедать. Посетителей кормят домашними оладьями за 150 рублей, минестроне с белой фасолью за 130 рублей и фруктовым салатом за 160 рублей. Кстати, если в буфеты большинства столичных театров можно попасть только в дни показов спектаклей и при предъявлении билета на главном входе, то буфет Гоголь-центра открыт для всех желающих ежедневно.

Также вам предложат:

Микс салат с семгой и овощами – 300 рублей

Микс салат с креветками и авокадо – 320 рублей

Овощной салат – 300 рублей

Салат "Цезарь" с курицей или креветками– 250/300 рублей

Паста (спагетти с овощами) – от 250 рублей

Фетучини с курицей или креветками – 300/350 рублей

Суп дня – 300 рублей

Куриный бульон с лапшой – 130 рублей

Томатный суп-пюре – 200 рублей

Щавеливый суп – 150 рублей

Сэндвич с семгой – 230 рублей

Киш с брокколи и сыром – 300 рублей

Киш с семгой и шпинатом – 350 рублей

Крок Мадам – 290 рублей

Кром Месье – 260 рублей

Галета с семгой или с беконом – 250 рублей

Буфет в Гоголь-центре. Фото: М24

Напитки:

Чай малиновый, клюквенный – 200 рублей за чайничек

Кофе эспрессо, американо – 90 рублей

Капучино – 120 рублей

Лате – 150 рублей

Какао – 160 рублей

Лимонад (имбирно-лаймовый, айс-ти клубничный, айс-ти классический, цитрусовый микс) – 200 рублей

Горячее – от 150 до 250 рублей

Гарнир: картофель фри – 100 рублей; картофельное пюре – 150 рублей; овощи гриль – 200 рублей

Завтрак: сырники – 200 рублей; домашние оладьи – 150 рублей; омлет с курицей или овощами – 170 рублей; яичница из трех яиц – 120 рублей

Континентальный завтрак (свежая выпечка, сливочное масло, варенье, сгущенное молоко) – 250 рублей

Здоровый завтрак (мюсли, творог, свежая выпечка, йогурт) – 350 рублей

Английский завтрак (омлет, яичница, варенье) – 370 рублей.

Это далеко не полный список столичных театральных буфетов. В следующих публикациях M24.ru продолжит знакомить вас с ассортиментом меню театров Москвы.

Алла Панасенко, Марина Курганская